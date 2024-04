O jogo contra o Palmeiras é decisivo para um personagem colorado: Coudet. Se encontrar soluções sem os seus três principais jogadores — Alan Patrick, Valencia e Aránguiz —, o argentino avançará casas no tabuleiro na retomada da confiança com a torcida. Do outro lado estará Abel Ferreira, o melhor técnico em atividade no Brasil pelo tempo de trabalho, variações táticas e taças. É xadrez puro.