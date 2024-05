Ator, cantor e ex-BBB, Lucas Penteado passou quase um mês vivendo no Rio Grande do Sul, dedicado às filmagens do longa-metragem A Banda, do cineasta Hsu Chien Hsin. A produção, rodada no Distrito Industrial de Alvorada, em abril, está orçada em R$ 3,7 milhões e, além de Lucas, conta com Luísa Perissé, Lucas Salles, Mônica Carvalho e o gaúcho Werner Schünneman no elenco.