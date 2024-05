Confira a previsão do tempo para a cidade de Rio Branco (AC) nos próximos dias desta semana de outono: a temperatura variará entre 17°C e 26°C no dia 27/5/2024, entre 17°C e 27°C no dia 28/5/2024, entre 16°C e 28°C no dia 29/5/2024, entre 18°C e 32°C no dia 30/5/2024 e entre 15°C e 29°C no dia 31/5/2024. Prepare-se para enfrentar temperaturas variadas e sensação térmica extrema. Proteja-se do sol e mantenha-se hidratado.