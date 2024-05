Este é o resumo do tempo para a cidade de Novo Hamburgo (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 11°C e 21°C. Haverá possibilidade de chuva na segunda e terça-feira, mas nos demais dias não há previsão de chuva. O vento irá soprar em direção ao Sudoeste, Leste-Nordeste e Nordeste, com velocidades entre km/h e 18 km/h. O índice UV será alto em todos os dias, variando entre 3,1 e 10. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 59% e 100%. Esteja preparado para uma semana com temperaturas amenas e possibilidade de chuva em Novo Hamburgo.