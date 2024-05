Para esta quinta-feira, 23 de maio de 2024, o tempo em Ijuí (RS) será de outono, com temperatura máxima de 21°C e mínima de 15°C. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, deixando o tempo agradável para quem gosta de temperaturas amenas. Não se esqueça de se proteger da chuva, já que há previsão de tempo nublado com chuva forte durante todo o dia.