A Sexta-Feira Santa (29) será de tempo instável em grande parte do Rio Grande do Sul, por conta de um sistema de baixa pressão que favorece a formação de nuvens carregadas no território gaúcho. As exceções são a Fronteira Oeste e a Campanha, onde o sol predomina ao longo do dia. A previsão é de chuva nos Vales, na Serra, nas Missões, no Sul, no Norte e nas Regiões Metropolitana e Central. No norte do Estado, a instabilidade chega já pela manhã, enquanto nas outras regiões chove apenas a partir do período da tarde. Na Serra, podem ocorrer temporais.