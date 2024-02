A terça-feira (23) será marcada pelo tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Um sistema de alta pressão se fortalece sobre o território gaúcho e impede a formação de nuvens carregadas. Com isso, o sol predomina entre poucas nuvens na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, na Região Central, na Fronteira Oeste e na Campanha, sem previsão de chuva. O cenário contribui para os trabalhos de religação da energia elétrica, que ainda afeta centenas de pessoas.