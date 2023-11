A terça-feira (7) será de tempo firme, com sol entre nuvens, na maior parte do Rio Grande do Sul. A exceção fica para a Fronteira Oeste, a Campanha e parte da Região Sul, localidades em que há previsão de chuva isolada na segunda metade do dia – sem grandes acumulados. Segundo os meteorologistas, a instabilidade nessas áreas ocorre devido ao avanço de uma frente fria sobre o Estado aliada à umidade de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, o que ajuda a formação de nuvens carregadas.