Trânsito na BR-293 é liberado após retirada de caminhão tombado em Pelotas

Veículo transportava soja de São Gabriel para o Porto do Rio Grande. Gabriel De Bem / RBS TV

O trânsito na BR-293 em Pelotas foi liberado na manhã desta quarta-feira (9) após o bloqueio para a remoção de um caminhão bitrem que tombou durante a madrugada de terça-feira (8), nas proximidades do Distrito Industrial, no acesso ao município.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) programou a operação para começar por volta das 9h, horário considerado de menor movimento, para reduzir os impactos no trânsito em um dos principais acessos rodoviários da cidade.

O tombamento ocorreu por volta das 3h30min de terça-feira, no quilômetro 3,4 da rodovia. Conforme a PRF, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Leia Mais Caminhão carregado com soja tomba na BR-293, em Pelotas

A primeira composição do rodotrem tombou para fora da rodovia, enquanto a segunda permaneceu parcialmente sobre o acostamento. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente e o condutor não sofreu ferimentos.

Apesar do tombamento, o trânsito permaneceu fluindo normalmente desde a ocorrência, já que o veículo não chegou a ocupar a pista.

Carga já foi retirada

O caminhão transportava soja de São Gabriel para o Porto do Rio Grande.

Segundo o proprietário do veículo, toda a carga foi retirada ainda na terça-feira. A seguradora foi acionada e ficará responsável pela remoção do rodotrem, operação que exigirá a interrupção temporária do trânsito.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.