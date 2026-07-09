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Trânsito na BR-293 é liberado após retirada de caminhão tombado em Pelotas

Bitrem tombou na madrugada de terça-feira próximo do acesso à cidade; ninguém ficou ferido

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Gabriel de Bem

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Joanna Manhago

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