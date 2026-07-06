Tarifa da lancha entre Rio Grande e São José do Norte sobe para R$ 6,75 nesta segunda-feira

Usuários reclamam do aumento da travessia Joanna Manhago / Agencia RBS

A tarifa da travessia hidroviária de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte passou de R$ 6,50 para R$ 6,75 nesta segunda-feira (6). O reajuste de 4,06% foi aprovado na semana passada pelo Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

As primeiras horas de mudanças foram de reclamações dos usuários.

— É um absurdo. A gente pede melhorias, aumento de horários e ganhamos apenas aumento no valor — afirmou Thiago Vitória, de 32 anos, trabalhador no Distrito Industrial de Rio Grande e que usa o transporte saindo de São José do Norte diariamente.

A estudante Marcelle Nunes, de 24 anos, também reclamou do aumento. Ela relembrou as panes registradas nas últimas semanas.

— Nas duas vezes em que o aumento foi discutido aconteceram problemas nas lanchas e mesmo assim o preço está mais alto.

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A aprovação do reajuste ocorreu após a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) apresentar à Agergs um cronograma para a realização da licitação definitiva da travessia. Atualmente, o serviço é prestado por meio de contrato temporário.

De acordo com o planejamento apresentado pela fundação, o edital da nova concessão deverá ser publicado em janeiro de 2027. Em reunião anterior, realizada em junho, a agência reguladora havia adiado a análise do reajuste justamente pela ausência de um cronograma formal para a concorrência pública.

A ligação entre os dois municípios é realizada por lanchas para passageiros e por balsas para veículos. Segundo a empresa Transnorte, responsável pela operação, cerca de 105 mil passageiros utilizam mensalmente o serviço.



