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Tarifa da lancha entre Rio Grande e São José do Norte sobe para R$ 6,75 nesta segunda-feira

Reajuste de 4,06% foi aprovado pela Agergs após apresentação de cronograma para a licitação definitiva da travessia, prevista para 2027

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Joanna Manhago

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