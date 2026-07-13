Sete veículos são recolhidos e três motoristas são autuados por embriaguez em Pelotas

Ações também resultaram em 31 autos de infração de trânsito e na notificação de dois estabelecimentos comerciais. Divulgação / STT / Prefeitura de Pelotas

Sete veículos foram recolhidos e três motoristas acabaram autuados por embriaguez ao volante durante fiscalizações realizadas entre sexta-feira (10) e domingo (12) em Pelotas. As ações também resultaram em 31 autos de infração de trânsito e na notificação de dois estabelecimentos comerciais.

Na sexta-feira, a fiscalização foi concentrada na região central, após um evento realizado no Largo Edmar Fetter. Os agentes abordaram 25 pessoas, fiscalizaram 17 veículos e recolheram cinco deles. Cinco motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro, e três acabaram autuados administrativamente por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica.

No sábado (11), as equipes realizaram vistorias em estabelecimentos comerciais na região central e na Zona Norte, em ação conjunta com órgãos municipais, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Municipal. Dois estabelecimentos foram notificados por irregularidades.

No trânsito, foram abordadas 16 pessoas, fiscalizados cinco veículos, emitidos seis autos de infração e recolhidos outros dois veículos. As equipes também realizaram fiscalizações e comboios nas avenidas Salgado Filho e Bento Gonçalves.

No domingo, as ações se concentraram em patrulhamento preventivo e comboios nas avenidas Dom Joaquim e Duque de Caxias. Segundo a prefeitura, não houve registro de ocorrências.

As fiscalizações foram coordenadas pelas secretarias municipais de Transporte e Trânsito e de Segurança Pública, com apoio da Brigada Militar e de outros órgãos municipais e estaduais.



