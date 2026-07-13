Trânsito

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Sete veículos são recolhidos e três motoristas são autuados por embriaguez em Pelotas

Fiscalizações realizadas durante o fim de semana também notificaram estabelecimentos comerciais e aplicaram 31 multas

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