Quatro motoristas são autuados após recusarem teste do bafômetro em Pelotas

Ações abordaram 40 pessoas e reforçaram o policiamento preventivo em diferentes regiões da cidade. Ricardo Bandar / Prefeitura de Pelotas

Quatro motoristas foram autuados por recusarem o teste do bafômetro durante as Operações Integradas realizadas entre sexta-feira (3) e domingo (5), em Pelotas. As ações ocorreram em diferentes regiões da cidade e também resultaram na emissão de 40 autos de infração e no recolhimento de um veículo.

Na sexta-feira, as equipes realizaram fiscalizações na área central, na região portuária, na Avenida Bento Gonçalves e no entorno da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Ao todo, 32 pessoas foram abordadas, 25 veículos notificados e 30 autos de infração lavrados. Dos seis testes de etilômetro realizados, dois condutores recusaram o exame e foram autuados.

No sábado, as operações se concentraram nas avenidas Bento Gonçalves e Salgado Filho. O balanço aponta oito pessoas abordadas, quatro veículos notificados, dez autos de infração e um veículo recolhido. Outros dois motoristas também se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Já no domingo, as equipes montaram pontos de fiscalização nas avenidas Dom Joaquim e Duque de Caxias. Segundo o relatório da operação, não houve registro de infrações ou outras ocorrências.

As ações foram coordenadas pelas secretarias municipais de Transporte e Trânsito (STT) e de Segurança Pública (SSP), com apoio da Brigada Militar, dentro do programa Pacto Pelotas pela Paz.



