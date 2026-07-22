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Pista lateral da BR-116 em São Lourenço do Sul é liberada

No trecho, o tráfego funcionará em mão dupla e não será permitido estacionar ao longo da pista liberada

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