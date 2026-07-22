Pista lateral da BR-116 em São Lourenço do Sul é liberada

Alteração visa facilitar o deslocamento dos motoristas entre a localidade de Coqueiro e a rodovia federal. Divulgação / DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou na terça-feira (21) o tráfego na pista lateral da BR-116, em São Lourenço do Sul. O trecho liberado fica entre os kms 455 e 456,1, no sentido Pelotas - Porto Alegre.

A via funcionará em mão dupla e não terá área permitida para estacionamento. A alteração visa facilitar o deslocamento dos motoristas entre a localidade de Coqueiro e a rodovia federal.

O órgão orienta que os condutores redobrem a atenção ao passarem pelo trecho e respeitem a sinalização implantada no local.



