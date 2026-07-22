Pista lateral da BR-116 em São Lourenço do Sul é liberada

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou na terça-feira (21) o tráfego na pista lateral da BR-116, em São Lourenço do Sul. O trecho liberado fica entre os kms 455 e 456,1, no sentido Pelotas - Porto Alegre.
A via funcionará em mão dupla e não terá área permitida para estacionamento. A alteração visa facilitar o deslocamento dos motoristas entre a localidade de Coqueiro e a rodovia federal.
O órgão orienta que os condutores redobrem a atenção ao passarem pelo trecho e respeitem a sinalização implantada no local.
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