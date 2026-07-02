Pelotas passa a fiscalizar e multar infrações de trânsito por videomonitoramento

Videomonitoramento será feito em tempo real. Ricardo Bandar / Prefeitura de Pelotas

Com a integração de agentes da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) ao Centro Integrado de Operações Municipais (Ciom), a prefeitura de Pelotas deu início a nova estratégia de fiscalização e segurança viária no município. Os oficiais poderão aplicar autuações em tempo real a condutores que cometerem infrações flagradas pelas câmeras de monitoramento da cidade.

A integração das equipes vinha sendo debatida pelas duas pastas desde o ano passado. Após passarem por um treinamento específico concluído na última semana, os agentes de trânsito começaram a tirar serviço no Ciom ao lado da Guarda Municipal, que já utilizava os equipamentos para a área da segurança pública. O centro de monitoramento funciona na sede da secretaria, na Rua Marcílio Dias.

Leia Mais Em 10 anos, transporte coletivo de Pelotas perdeu mais da metade dos passageiros

A informação sobre a integração foi confirmada na quarta-feira (1º).

Sinalização obrigatória

De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública, Major Márcio Medeiros, a fiscalização remota ocorre apenas em locais devidamente identificados por sinalização vertical, respeitando as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Atualmente, o município dispõe de quatro pontos instalados: Avenida Dom Joaquim com República do Líbano, Praça 20 de Setembro com Professor Araújo, cruzamento da Rua Santa Cruz com a Rua Dom Pedro II e na rua Cristóvão José dos Santos próximo ao Presídio Regional de Pelotas (PRP).

Esses locais já contam com as placas indicativas de autuação remota. A prefeitura trabalha na colocação de sinalização em mais seis locais, com o objetivo de alcançar dez pontos monitorados nos próximos dias.

— É uma otimização importante do serviço público. Muitas demandas que chegam pelo número 153 e que a população associava ao policiamento são, na verdade, ocorrências de tráfego. Ter o agente no centro agiliza a resposta — avalia Medeiros. O secretário projeta que, no futuro, o modelo integrado possa receber outras secretarias que prestam serviços externos, como a Defesa Civil e a Secretaria de Urbanismo.

Estrutura tecnológica

Atualmente, Pelotas conta com 308 câmeras de videomonitoramento em funcionamento. Do total de equipamentos, 129 pertencem ao programa Olho Vivo, que espelha imagens de fachadas particulares para o sistema do município após assinatura de documentação por parte dos proprietários. As demais ferramentas operadas no Ciom pertencem à rede de câmeras públicas da cidade.

Por meio das imagens em tempo real, as equipes da STT conseguem identificar infrações como o uso de telefone celular ao volante, a falta do cinto de segurança, conversões proibidas e outras condutas irregulares previstas na legislação federal.