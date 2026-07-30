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Pela primeira vez, uma mulher assume o comando da PRF em Pelotas

Policial rodoviária federal Juliana Artioli Rodrigues foi nomeada chefe da delegacia, responsável por quatro unidades operacionais no sul do Estado

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Frederico Feijó

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