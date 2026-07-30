Pela primeira vez, uma mulher assume o comando da PRF em Pelotas

Juliana Artioli Rodrigues, de 45 anos, teve nomeação publicada nesta quinta-feira (30). Divulgação / PRF

A policial rodoviária federal Juliana Artioli Rodrigues, de 45 anos, foi nomeada chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pelotas. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (30), tornando-a a primeira mulher a comandar a unidade desde a criação da delegacia.

Natural de Osório, Juliana mora em Pelotas há mais de 30 anos e afirma que já se considera pelotense. Ela ingressou na PRF em 2013 e atua na delegacia da cidade desde o início da carreira.

A nova chefe afirma que assume a função com orgulho e responsabilidade, principalmente por estar à frente de uma das delegacias mais estratégicas do Estado.

— Recebo essa missão com muito orgulho por pertencer à instituição e com muita responsabilidade. A delegacia de Pelotas tem um trabalho muito importante e está em uma localização estratégica — afirma.

A delegacia é responsável pelo atendimento de quatro unidades operacionais: Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Arroio Grande, incluindo duas unidades localizadas na faixa de fronteira.

Representatividade feminina

Além de assumir uma função de liderança, Juliana também passa a representar um marco para a participação feminina na corporação. Segundo ela, as mulheres representam cerca de 10% do efetivo da Polícia Rodoviária Federal.

— Essa representatividade é muito importante para a segurança pública. Espero que essa conquista sirva de inspiração para que outras mulheres se encorajem a ingressar na instituição — comenta.

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Juliana é especialista em Educação Ambiental. Antes de ingressar na PRF, foi professora do então Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (Cefet) e arquiteta da prefeitura de Pelotas.

Na Polícia Rodoviária Federal, além da atuação operacional, exerceu funções como agente de Infraestrutura Predial da Superintendência Regional e integrou a Comissão dos Direitos da Mulher e o Grupo Especializado de Educação para o Trânsito.



