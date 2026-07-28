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Obra bloqueia trecho da Avenida Val Porto, em Rio Grande; veja os desvios

Intervenção em frente à Refinaria Riograndense altera o trânsito nos dois sentidos da via e deve ser concluída ainda nesta semana, se o tempo permitir

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Joanna Manhago

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