Obra bloqueia trecho da Avenida Val Porto, em Rio Grande; veja os desvios

Empreitada integra a implantação de um sistema de coleta e encaminhamento do esgoto. Joanna Manhago / Agência RBS

Motoristas que circulam pela Avenida Val Porto, em Rio Grande, precisam redobrar a atenção devido a uma obra da Corsan que bloqueia o trecho em frente à Refinaria Riograndense. A intervenção integra a implantação do sistema de coleta e encaminhamento do esgoto cloacal que, conforme a companhia, deve ser concluída ainda nesta semana, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Com o bloqueio, não é possível trafegar em frente à refinaria em nenhum dos sentidos da avenida.

Para quem segue no sentido Centro–Distrito Industrial, o desvio é realizado pela Rua Doutor Mário Werneck, com retorno à Avenida Val Porto por meio da rota sinalizada.

Motoristas que trafegam no sentido Distrito Industrial–Centro devem acessar a Rua Engenheiro Alfredo Huck. Joanna Manhago / Agência RBS

Já os motoristas que trafegam no sentido Distrito Industrial–Centro devem acessar a Rua Engenheiro Alfredo Huck e retornar à Avenida Val Porto pela pista da direita.

A Corsan orienta que os condutores respeitem a sinalização provisória instalada no local e reduzam a velocidade ao passar pela região, a fim de garantir a segurança durante a execução dos trabalhos.



