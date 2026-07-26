Motorista morre após colisão envolvendo três veículos em Capão do Leão

Equipes atendem acidente envolvendo três veículos no km 21 da BR-293. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Um motorista morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na noite deste domingo (26), no km 21 da BR-293, em Capão do Leão, no sul do Estado. A colisão envolveu um Hyundai HB20, uma Volkswagen Saveiro e uma Toyota Hilux.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do HB20 seguia no sentido de Pelotas e realizava ultrapassagens perigosas em locais proibidos. Durante o trajeto, atingiu a traseira da Saveiro, que trafegava na mesma direção. O veículo perdeu o controle e saiu da pista. Os dois ocupantes não ficaram feridos.

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Na sequência, o HB20 retornou à pista contrária e colidiu frontalmente com a Hilux. Com o impacto, a caminhonete também saiu da rodovia.

Hilux caiu para fora da estrada. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O condutor do HB20 morreu no local. O motorista da Hilux sofreu ferimentos graves, enquanto a passageira teve lesões leves. Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros trabalharam no atendimento da ocorrência.

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A PRF informou ainda que o motorista do HB20 usava o cinto de segurança, mas o equipamento se rompeu durante a colisão.