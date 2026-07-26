Trânsito

BR-293
Notícia

Motorista morre após colisão envolvendo três veículos em Capão do Leão

Acidente no km 21 deixou condutor de caminhonete gravemente ferido e passageira com lesões leves

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Gabriel Veríssimo

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