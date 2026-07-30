Motociclista morre após colisão na BR-116, em São Lourenço do Sul

Acidente aconteceu por volta das 18h30min de quarta-feira. Divulgação / PRF

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-116, em São Lourenço do Sul, no sul do Estado. A colisão aconteceu por volta das 18h30min de quarta-feira (29), no km 451 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi do tipo colisão traseira e envolveu uma motocicleta Honda CG, emplacada em Dom Feliciano, e uma Chevrolet Captiva, com placas de Pelotas.

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Conforme o levantamento preliminar realizado pela PRF, a motocicleta colidiu na traseira da Captiva. O condutor da moto, identificado como Paulo Rogério Correia de Oliveira, de 50 anos, natural de São Lourenço do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na motocicleta viajava apenas a vítima. Já na Captiva estava somente o motorista, que não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Civil, do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e do Instituto Médico-Legal (IML) atenderam a ocorrência. As circunstâncias que provocaram o acidente serão investigadas.

Apesar do atendimento às equipes de emergência, não houve necessidade de bloqueio da BR-116, e o trânsito permaneceu liberado no trecho durante os trabalhos.



