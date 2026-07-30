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Motociclista morre após colisão na BR-116, em São Lourenço do Sul

Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (29), no km 451 da rodovia; vítima foi identificada como Paulo Rogério Correia de Oliveira, de 50 anos

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Joanna Manhago

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