Escuridão em trecho da BR-116 gera medo de assaltos e acidentes há mais de um mês

Prefeitura informou que está providenciando a aquisição do material necessário para realizar o reparo. Reprodução / Câmera de videomonitoramento / Imagem cedida

Um trecho de aproximadamente um quilômetro no acesso da BR-116 à Avenida Fernando Osório, em Pelotas, está sem iluminação pública há mais de um mês e tem preocupado moradores e motoristas que circulam pela região durante a noite.

A reclamação foi encaminhada à reportagem da RBS TV por moradores, que relatam aumento da sensação de insegurança e riscos de acidentes, especialmente nas proximidades do viaduto de acesso à Cidade Alta.

Segundo os relatos, a falta de iluminação afeta não apenas motoristas, mas também motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam o trecho diariamente.

A funcionária pública Juliana Gonçalves, que passa pelo local nas primeiras horas da manhã, afirma que a escuridão preocupa principalmente quem precisa sair cedo para trabalhar.

— Está bem complicado. Faz mais de um mês e ninguém resolve nada. Tem muita gente que passa por aqui ainda mais cedo do que eu, quando está completamente escuro. A preocupação é com assaltos e também com a segurança do meu filho, que sai antes de casa. A gente não sabe mais de quem é a responsabilidade. Um joga para o outro e ninguém aparece para resolver — relata.

A dona de casa Estela Almeida, que utiliza o trecho para acessar o transporte coletivo, diz que a falta de iluminação aumenta o medo de acidentes e da violência.

— É uma escuridão total. Isso acontece com frequência. A gente fica insegura por causa dos assaltos e também dos acidentes. Tem muito movimento de pedestres e motociclistas por aqui, então a situação é bem complicada — afirma.

Além da falta de iluminação, moradores relatam aumento da sensação de insegurança na região desde que os postes deixaram de funcionar.

Moradores próximos à via relatam aumento da sensação de insegurança. Reprodução / Câmera de videomonitoramento / Imagem cedida

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram a via praticamente às escuras durante a noite.

Impasse sobre responsabilidade

Conforme os moradores, diversas tentativas foram feitas para solucionar o problema.

Eles afirmam que procuraram a prefeitura de Pelotas, que teria informado que a responsabilidade seria da CEEE Equatorial. Em seguida, acionaram a distribuidora de energia, que enviou equipes ao local para uma vistoria.

Segundo os relatos, os técnicos informaram que retornariam com o material necessário para realizar o conserto, mas o serviço nunca foi concluído.

Os moradores também afirmam haver postes com risco de queda e fios rompidos próximos à rodovia, situação que amplia a preocupação de quem passa pelo local.

O que dizem a CEEE Equatorial e a prefeitura

Em nota, a CEEE Equatorial informou que o poste localizado no trecho citado não integra a rede da distribuidora.

Segundo a concessionária, a manutenção é de responsabilidade da administração pública ou, em caso de concessão, da empresa responsável pela rodovia.

A prefeitura de Pelotas informou que, com o fim da concessão do trecho, ainda está em discussão qual órgão assumirá definitivamente a manutenção da iluminação pública no local.

Enquanto a definição não ocorre, o município informou que está providenciando a aquisição do material necessário para realizar o reparo.

Ainda conforme a administração municipal, técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (Ssui) fariam uma vistoria no trecho para avaliar a situação e encaminhar a solução do problema.

