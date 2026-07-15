Trânsito

Pelotas
Notícia

Escuridão em trecho da BR-116 gera medo de assaltos e acidentes há mais de um mês

Falta de luz no acesso à Avenida Fernando Osório assusta pedestres; prefeitura e CEEE Equatorial divergem sobre responsabilidade

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gabriel de Bem

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS