Entorno da Fenadoce terá mudanças no trânsito a partir de quarta-feira

Edição de 2026 ocorre de 15 de julho a 2 de agosto. Alair Junior / Fenadoce

Motoristas que planejam circular pela região do Centro de Eventos nas próximas semanas devem ficar atentos às alterações no fluxo de veículos. A Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) informou que, em razão da realização da 32ª Feira Nacional do Doce (Fenadoce), o trânsito no entorno do complexo sofrerá modificações temporárias a partir desta quarta-feira (15). As medidas seguem vigentes até o dia 2 de agosto, data de encerramento do evento.

De acordo com a STT, o objetivo das intervenções é facilitar o acesso dos visitantes à área de estacionamento e garantir a fluidez do tráfego, especialmente para ônibus de excursão. O público poderá acessar e deixar a Fenadoce tanto pela Avenida Pinheiro Machado quanto pela Avenida Presidente João Goulart.

Mudanças no sentido das vias

Para ordenar o fluxo de veículos nas imediações do Centro de Eventos, duas vias principais passarão a operar em sistema de binário com sentido único:

Avenida Pinheiro Machado: passa a operar em sentido único a partir da Rua Giuseppe Mattea, em direção à BR-116.

passa a operar em sentido único a partir da Rua Giuseppe Mattea, em direção à BR-116. Rua Giuseppe Mattea: passa a operar em sentido único desde a BR-116, em direção à Avenida Pinheiro Machado.

Proibição de estacionamento

Além da alteração no sentido das ruas, a prefeitura vai implantar a proibição de estacionamento nas vias que circundam o Centro de Eventos. A restrição visa a evitar gargalos e assegurar espaço para a manobra de veículos de grande porte.

A STT orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização temporária que foi instalada no local e, se possível, programarem os deslocamentos com antecedência para evitar retenções nos horários de maior movimento da feira.



