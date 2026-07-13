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Notícia

Entorno da Fenadoce terá mudanças no trânsito a partir de quarta-feira

Alterações no fluxo de veículos buscam facilitar o acesso ao estacionamento e melhorar a fluidez durante os dias de feira

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