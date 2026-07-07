Cruzamento da Gonçalves Chaves com a Dom Joaquim recebe redutor de velocidade para evitar acidentes em Pelotas

Lombada foi instalada no cruzamento nesta terça-feira. Igor Islabão / Grupo RBS

O cruzamento entre a Rua Gonçalves Chaves e a Avenida Dom Joaquim recebe intervenções na manhã desta terça-feira (7) para a instalação de nova sinalização e de um redutor de velocidade. A medida tem como objetivo principal forçar a redução da velocidade dos veículos que trafegam pela Gonçalves Chaves no sentido bairro-Centro.

Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) de Pelotas, o trecho vinha registrando um histórico de acidentes devido ao excesso de velocidade e à dificuldade de fluxo na área de conflito com a Dom Joaquim, uma das vias de maior movimentação da cidade.

O diretor-geral da STT, Jesus Davi, explica que a intervenção atual é uma resposta imediata para garantir a segurança viária enquanto uma solução definitiva é preparada.

— O pessoal precisa reduzir a velocidade pela Gonçalves Chaves para dar a oportunidade de se fazer a travessia pela Dom Joaquim normalmente. O cruzamento projeta uma velocidade maior, e o que precisamos fazer é diminuir esse conflito no sentido bairro-Centro — afirma Davi.

Além da lombada, o ponto receberá uma nova faixa de pedestres e sinalização vertical e horizontal no entorno. De acordo com o diretor, os trabalhos no local devem ser concluídos até o fim desta semana.

Futuro semáforo

Sinalização estava sendo realizada na manhã desta terça-feira. Igor Islabão / Agência RBS

A instalação do redutor de velocidade e das placas é considerada uma ação paliativa pela prefeitura. A STT projeta para o futuro a implantação de semáforos no entroncamento.

— Posteriormente, nós faremos a licitação de um sistema semafórico para esse cruzamento. É um processo que já vem andando — afirma o diretor.

Até a conclusão dos trabalhos de sinalização nesta semana, a recomendação da secretaria é de que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao se aproximarem do cruzamento.



