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Cruzamento da Gonçalves Chaves com a Dom Joaquim recebe redutor de velocidade para evitar acidentes em Pelotas

Um semáforo está previsto para o cruzamento no futuro

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Igor Islabão

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