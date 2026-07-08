Caminhão carregado com soja tomba na BR-293, em Pelotas

Não há previsão para retirar o veículo da estrada. Gabriel De Bem / RBS TV

Um caminhão bitrem carregado com soja tombou durante a madrugada desta quarta-feira (8) na BR-293, em Pelotas. O acidente ocorreu por volta da 1h50min, no quilômetro 3,4 da rodovia, próximo ao Atacadão na Avenida João Goulart.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido. Após o acidente, ele permaneceu no local acompanhando a carga enquanto aguardava a chegada da seguradora.

A parte dianteira do veículo, onde está a cabine, tombou às margens da pista. Já o segundo semirreboque permaneceu sobre o acostamento. Apesar do acidente, o trânsito não precisou ser interrompido e segue fluindo normalmente nos dois sentidos da rodovia.

Equipes da PRF permanecem no trecho fazendo a sinalização e orientando os motoristas. A recomendação é que os condutores reduzam a velocidade ao passar pelo local, já que o caminhão continua tombado às margens da pista.

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O proprietário do veículo informou que já acionou o seguro para providenciar a retirada do caminhão. Até o início da manhã, porém, não havia previsão para a remoção do conjunto.

O caminhão saiu de São Gabriel e seguia em direção ao Porto do Rio Grande quando ocorreu o acidente.



