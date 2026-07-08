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Caminhão carregado com soja tomba na BR-293, em Pelotas

Motorista não ficou ferido e trânsito segue liberado, mas caminhão permanece tombado próximo ao Atacadão

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Joanna Manhago

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Gabriel de Bem

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