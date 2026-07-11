Avanço de sinal vermelho lidera multas por videomonitoramento em Pelotas

Cruzamento da Praça Vinte de Setembro é o ponto com maior número de flagrantes. Igor Islabão / Agência RBS

A primeira semana após a ampliação da fiscalização de trânsito por videomonitoramento em Pelotas resultou em 28 autuações, tendo o avanço de sinal vermelho como a principal irregularidade cometida pelos motoristas. De acordo com a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), foram 14 flagrantes dessa infração específica — o que representa exatamente a metade do total de registros no período. O principal gargalo da imprudência tem endereço fixo: o cruzamento da Praça Vinte de Setembro com a Rua Professor Araújo.

O ponto, localizado na área central do município, desponta como o local com o maior número de autuações desde que os agentes de trânsito passaram a atuar de forma integrada ao Centro Integrado de Operações Municipais (Ciom). Além dos avanços de sinal, o balanço da primeira semana aponta quatro multas por estacionamento irregular (principalmente em fila dupla). O restante das ocorrências envolveu o uso de celular ao volante, falta de cinto de segurança, conversões proibidas e desrespeito à preferência do pedestre na faixa. Todas as autuações são feitas em tempo real pelos agentes.

O diretor de Trânsito da STT, Cléo Cardoso, explica que a escolha dos locais monitorados obedece a critérios técnicos de circulação.

— Os pontos de fiscalização são definidos com base na movimentação de veículos e pedestres, priorizando locais com maior fluxo e necessidade de segurança viária — afirma Cardoso.

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Embora o município conte com uma rede de mais de 200 câmeras públicas em funcionamento, nem todas estão operando para fins de penalização. Para que a multa seja validada legalmente, o trecho precisa estar devidamente sinalizado, cumprindo as exigências da Resolução nº 909/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Atualmente, condutores podem ser autuados remotamente ao passarem pelo Laranjal, Parque Una, entorno do Presídio Regional, cruzamento da Dom Pedro II com Santa Cruz (e vias adjacentes), Avenida Duque de Caxias com Avenida Bento Gonçalves, Marcílio Dias com Bento Gonçalves, além do ponto crítico da Praça Vinte de Setembro.

Expansão do monitoramento

O investimento recente da prefeitura não foi na compra de novos equipamentos, mas na adequação jurídica e visual das áreas monitoradas.

— As câmeras já estavam instaladas. O que houve foi a implantação da sinalização de trânsito que permite a fiscalização por videomonitoramento — esclarece o diretor.

A meta da administração municipal é expandir gradativamente o serviço e atingir a marca de dez pontos oficialmente sinalizados para autuação nos próximos dias.

Questionado sobre o impacto real da medida na prudência dos motoristas, Cardoso pondera que os dados atuais refletem apenas o início da operação integrada, mas projeta um cenário otimista baseado no histórico do município.