A recente ampliação da fiscalização de trânsito por videomonitoramento em Pelotas gerou um questionamento frequente entre os motoristas locais: as autuações por avanço de sinal vermelho continuam valendo durante a madrugada?
A resposta da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) é direta: sim, a fiscalização por câmeras funciona 24 horas por dia e o desrespeito à sinalização no período noturno continua sujeito a multa. Confira os pontos fiscalizados abaixo.
Para mitigar a sensação de insegurança de quem precisa parar nos cruzamentos tarde da noite, a prefeitura adota uma estratégia técnica de redução de fluxo nos principais cruzamentos da cidade.
"Para reduzir o tempo de espera dos condutores, já adotamos, em parte dos semáforos, uma programação especial entre 23h e 6h, com ciclos de aproximadamente 15 segundos para cada sentido, proporcionando menos espera na troca do sinal", informou a STT, em nota.
Mesmo com o tempo de espera reduzido na troca de luzes, os motoristas que decidirem ignorar o sinal vermelho na madrugada correm o risco de ser autuados em tempo real pelos agentes integrados ao Centro Integrado de Operações Municipais (Ciom).
O que diz a legislação
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é rígido e nacional: não há qualquer artigo ou resolução que abra exceção para avançar o sinal vermelho em horários específicos da noite ou da madrugada. A infração é considerada gravíssima, com perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 293,47.
Além do aspecto financeiro e dos pontos na carteira, a STT reforça que a manutenção da fiscalização irrestrita atende a uma demanda de segurança viária, já que o órgão municipal registra acidentes de trânsito causados justamente pelo desrespeito à sinalização durante a madrugada.
Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, no primeiro semestre de 2026 foram registrados 23 acidentes com danos materiais e três vítimas fatais em cruzamentos com semáforos durante a noite e a madrugada.
Pontos monitorados por câmera atualmente (julho de 2026):
- Laranjal.
- Parque Una.
- Entorno do Presídio Regional.
- Rua Dom Pedro II com Santa Cruz.
- Avenida Duque de Caxias com Avenida Bento Gonçalves.
- Rua Marcílio Dias com Avenida Bento Gonçalves.
- Praça Vinte de Setembro com Rua Professor Araújo - ponto com mais infrações.
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