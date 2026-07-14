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A recente ampliação da fiscalização de trânsito por videomonitoramento em Pelotas gerou um questionamento frequente entre os motoristas locais: as autuações por avanço de sinal vermelho continuam valendo durante a madrugada?

A resposta da Secretaria de Transporte e Trânsito (STT) é direta: sim, a fiscalização por câmeras funciona 24 horas por dia e o desrespeito à sinalização no período noturno continua sujeito a multa. Confira os pontos fiscalizados abaixo.

Para mitigar a sensação de insegurança de quem precisa parar nos cruzamentos tarde da noite, a prefeitura adota uma estratégia técnica de redução de fluxo nos principais cruzamentos da cidade.

"Para reduzir o tempo de espera dos condutores, já adotamos, em parte dos semáforos, uma programação especial entre 23h e 6h, com ciclos de aproximadamente 15 segundos para cada sentido, proporcionando menos espera na troca do sinal", informou a STT, em nota.

Mesmo com o tempo de espera reduzido na troca de luzes, os motoristas que decidirem ignorar o sinal vermelho na madrugada correm o risco de ser autuados em tempo real pelos agentes integrados ao Centro Integrado de Operações Municipais (Ciom).

Prefeitura adota tempo de 15 segundos durante a madrugada. Igor Islabão / Agência RBS

O que diz a legislação

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é rígido e nacional: não há qualquer artigo ou resolução que abra exceção para avançar o sinal vermelho em horários específicos da noite ou da madrugada. A infração é considerada gravíssima, com perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 293,47.

Além do aspecto financeiro e dos pontos na carteira, a STT reforça que a manutenção da fiscalização irrestrita atende a uma demanda de segurança viária, já que o órgão municipal registra acidentes de trânsito causados justamente pelo desrespeito à sinalização durante a madrugada.

Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, no primeiro semestre de 2026 foram registrados 23 acidentes com danos materiais e três vítimas fatais em cruzamentos com semáforos durante a noite e a madrugada.

Pontos monitorados por câmera atualmente (julho de 2026):

Laranjal.

Parque Una.

Entorno do Presídio Regional.

Rua Dom Pedro II com Santa Cruz.

Avenida Duque de Caxias com Avenida Bento Gonçalves.

Rua Marcílio Dias com Avenida Bento Gonçalves.

Praça Vinte de Setembro com Rua Professor Araújo - ponto com mais infrações.



