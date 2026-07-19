Acidente com morte é registrado na BR-116, em Pelotas

Condutor do carro, ainda não identificado, morreu no local. Gabriel de Bem / Grupo RBS

Um acidente com morte foi registrado no km 527 da BR-116, em Pelotas, por volta das 14h30min deste domingo (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu uma carreta emplacada em São Bernardo do Campo (SP) e um um carro Etios, emplacado em Pelotas.

Com a batida, a carreta tombou e o automóvel incendiou. O condutor do Etios, ainda não identificado, morreu no local. O motorista da carreta, um homem de 33 anos natural de Pelotas, não se feriu.