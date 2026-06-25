Trânsito

Tragédia em Pelotas
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Seis meses após acidente com 11 mortes na BR-116, caso aguarda perícias para ir à Justiça

Ministério Público pediu diligências complementares antes de decidir sobre eventual ação judicial; motorista foi indiciado por homicídio culposo

Laura Cosme

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