Risco de queda de poste bloqueia a Avenida Juscelino Kubitschek, em Pelotas

Motorista fugiu após deixar poste parcialmente tombado. Gabriel de Bem / RBS TV

Um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (22) deixou o trânsito parcialmente bloqueado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Pelotas. Um poste correu risco de cair sobre a via após ser atingido por um carro, em frente ao antigo supermercado Pois Pois, próximo à rotatória com as avenidas São Francisco de Paula e República do Líbano.

Equipes da Secretaria de Transporte e Trânsito isolaram o trecho com cavaletes e orientam os motoristas a evitarem a região. De acordo com os agentes, o bloqueio foi desrespeitado por ao menos três motoristas.

O veículo envolvido no acidente ficou no local e o condutor não foi localizado.

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Segundo a CEEE Equatorial, uma equipe seria encaminhada até o local para remover o poste danificado até o meio-dia. A empresa, posteriormente, confirmou a substituição do equipamento.

A concessionária reforça a importância de que, em casos de acidentes envolvendo postes ou a rede elétrica, a população mantenha distância do local e acione imediatamente os serviços de emergência e a distribuidora pelos canais oficiais de atendimento.



