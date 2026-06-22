Trânsito

Trânsito
Notícia

Risco de queda de poste bloqueia a Avenida Juscelino Kubitschek, em Pelotas

Poste foi atingido por carro durante a madrugada, em frente ao antigo supermercado Pois Pois

Gabriel de Bem

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS