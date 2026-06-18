Operação recolhe quatro veículos e flagra motorista embriagado em Pelotas

Equipes também registraram 11 notificações de trânsito e realizaram dois testes de etilômetro. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

As Operações Integradas realizadas na noite de quarta-feira (17) resultaram no recolhimento de quatro veículos, na emissão de 12 autos de infração e no registro de uma ocorrência de crime de embriaguez ao volante na região central de Pelotas.

Durante a primeira etapa da operação, as equipes mantiveram um ponto-base preventivo no cruzamento das ruas Gonçalves Chaves e Dom Pedro II até as 23h. No local, foram realizadas fiscalizações de veículos estacionados em áreas com restrição de parada.

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Ao longo da noite, foram abordadas 22 pessoas e fiscalizados 18 veículos. As equipes também registraram 11 notificações de trânsito e realizaram dois testes de etilômetro.

Após as 23h, a fiscalização foi direcionada para as ruas Santa Cruz e Dom Pedro II, com foco no combate ao estacionamento irregular.

Já a partir da meia-noite, as forças de segurança realizaram a dispersão de pessoas em cumprimento ao decreto municipal que regulamenta o funcionamento de atividades e a ocupação de espaços públicos durante a madrugada.

Crime de embriaguez

Ao término dos procedimentos administrativos, as equipes realizaram um comboio pela avenida Bento Gonçalves, sem registro de ocorrências.

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A operação foi encerrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrada uma ocorrência de crime de embriaguez ao volante envolvendo um motorista abordado no quadrilátero da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Também foi registrada uma recusa administrativa ao teste do etilômetro, situação que gera penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A ação foi coordenada pela prefeitura de Pelotas, por meio das secretarias de Segurança Pública (SSP) e de Transporte e Trânsito (STT), com apoio da Brigada Militar e de outros órgãos municipais e estaduais. As Operações Integradas fazem parte das estratégias do programa Pacto Pelotas pela Paz, voltado ao reforço das ações de segurança e fiscalização no município.



