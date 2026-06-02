Obras na RS-734 provocam bloqueios e lentidão entre Rio Grande e Cassino

Intervenções acontecem, nesta terça-feira (2), junto à rótula próxima ao Corredor do Mel. Joanna Manhago/Grupo RBS

Motoristas que utilizam a RS-734, principal ligação entre o Centro de Rio Grande e o Balneário Cassino, devem enfrentar lentidão em diferentes pontos da rodovia ao longo das próximas semanas. Isso porque o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) realiza serviços de conservação e manutenção na via, com previsão de continuidade durante todo o mês de junho.

As obras incluem remendos, reperfilagem e recapeamento asfáltico, principalmente nas rótulas distribuídas ao longo da rodovia. O objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade em um dos corredores viários mais movimentados do município.

Leia Mais Aeroporto de Pelotas projeta alta de 65% no movimento durante o feriado de Corpus Christi

Leia Mais Polícia Civil de Pelotas prende três investigados por estupro de vulnerável

Na manhã desta terça-feira (2), equipes trabalharam na rótula próxima ao Corredor do Mel, onde é executada a repavimentação do pavimento. Durante a operação das máquinas, o trânsito precisou ser interrompido em alguns momentos. Um dos bloqueios durou cerca de oito minutos e provocou congestionamentos.

Bloqueio de aproximadamente oito minutos causou congestionamento na região. Joanna Manhago/Agência RBS

Trabalhos devem avançar para outros pontos

Segundo o Daer, situações semelhantes poderão ocorrer enquanto os trabalhos estiverem em andamento. A expectativa é que as frentes de serviço avancem nos próximos dias para outros trechos da rodovia, especialmente nas regiões do Senandes e da Bolaxa.

Os maiores impactos tendem a ser registrados nos horários de pico, principalmente a partir das 7h, no sentido Cassino-Centro, e após as 16h30, quando aumenta o fluxo de veículos em direção ao balneário.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e, sempre que possível, programem os deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.



