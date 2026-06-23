Obras na ponte da Colônia Z3 provocarão bloqueios temporários no trânsito a partir de quarta-feira; veja o que muda

Transporte coletivo terá funcionamento especial durante o período de interrupções. Ricardo Bandar / Prefeitura de Pelotas

O trânsito no acesso à Colônia de Pescadores Z3, em Pelotas, terá interrupções temporárias entre esta quarta-feira (24) e sexta-feira (26). O fluxo de veículos sobre o Arroio Sujo será bloqueado por períodos de aproximadamente 15 minutos, entre 12h e 15h, para a instalação das vigas de sustentação da nova ponte de concreto.

A estrutura em construção substituirá a antiga ponte da Colônia Z3, que foi danificada durante as enchentes de 2024 e, desde então, conta com uma travessia provisória metálica instalada pelo Exército Brasileiro. A fiscalização da obra é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Segundo a prefeitura, os bloqueios foram planejados para reduzir os impactos na rotina da comunidade e não devem interromper o funcionamento do transporte coletivo.

Durante os períodos de bloqueio, a concessionária responsável pelo transporte urbano adotará um sistema de transbordo para garantir o deslocamento dos passageiros.

Dentro da colônia, um ônibus fará o transporte até as margens do arroio. A travessia será realizada a pé pela estrutura provisória instalada pelo Exército. Do outro lado, um segundo veículo estará disponível para seguir viagem em direção ao centro da cidade.

Obra busca garantir travessia definitiva

A construção da nova ponte começou em 21 de maio e recebe investimento de R$ 897 mil, com recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, do governo federal.

Leia Mais Pelotas discute plano para enfrentar enchentes e outros eventos extremos nos bairros

Embora o contrato preveja prazo de até nove meses para a conclusão, a empresa Pizzato Engenharia, responsável pela execução, estima finalizar os trabalhos em aproximadamente 90 dias, desde que as condições climáticas permaneçam favoráveis.

A nova estrutura foi projetada para oferecer maior segurança e resistência, especialmente em períodos de cheias, garantindo uma ligação definitiva entre a comunidade da Colônia Z3 e a área urbana de Pelotas.



