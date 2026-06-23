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Obras na ponte da Colônia Z3 provocarão bloqueios temporários no trânsito a partir de quarta-feira; veja o que muda

Interrupções de cerca de 15 minutos ocorrerão entre quarta (24) e sexta-feira (26) para instalação de vigas da nova estrutura

Igor Islabão

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