Obras na BR-116 vão alterar o trânsito em Jaguarão por 15 dias

Intervenções começarão na pista da direita, no sentido Pelotas–Jaguarão. Félix Zucco / Agencia RBS

Motoristas que trafegam pela BR-116 em Jaguarão devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir da próxima segunda-feira (8). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciará obras de recapeamento asfáltico entre os quilômetros 658 e 659 da rodovia, no perímetro urbano do município.

Segundo o Dnit, os serviços serão realizados em etapas e têm duração prevista de 15 dias.

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As intervenções começarão na pista da direita, no sentido Pelotas–Jaguarão, avançando gradualmente de quadra em quadra. Após a conclusão dessa fase, os trabalhos serão transferidos para a pista no sentido contrário.

Durante a execução das obras, o trânsito será desviado para uma via urbana paralela. A Rua Júlio de Castilhos será utilizada como rota alternativa para os veículos que circulam pelo trecho.

O segmento que receberá as melhorias fica na área urbana de Jaguarão, próximo à fronteira entre Brasil e Uruguai.



