Trânsito

Atenção
Notícia

Obra altera trânsito na Estrada Ernesto Luiz Otero, em Rio Grande, a partir desta segunda-feira

Intervenção para instalação de tubulação ocorre até quarta-feira; fluxo de veículos será desviado para o acostamento nos dois sentidos da via

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS