Obra altera trânsito na Estrada Ernesto Luiz Otero, em Rio Grande, a partir desta segunda-feira

Empreitada faz parte da implantação da infraestrutura de drenagem do empreendimento localizado às margens da via. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A Estrada Ernesto Luiz Otero terá alterações no trânsito a partir desta segunda-feira (29), em Rio Grande. A Secretaria de Município de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança (SMMAS) informou que haverá interrupção parcial da via, em frente ao Condomínio Saint Tropez, altura do número 181, para a execução de uma obra de travessia de tubulação de escoamento pluvial.

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A intervenção ocorre entre esta segunda-feira e quarta-feira (1º). Durante os trabalhos, o tráfego será desviado para o acostamento em ambos os sentidos da estrada, com sinalização temporária para orientar os motoristas e permitir a realização da obra com segurança.

Segundo a prefeitura, a intervenção faz parte da implantação da infraestrutura de drenagem do empreendimento localizado às margens da via.

Obra é para travessia de tubulação de empreendimento. Divulgação/SMMAS

A SMMAS orienta os condutores a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho, respeitando a sinalização provisória, reduzindo a velocidade e adotando uma condução prudente. A medida busca garantir a segurança dos trabalhadores, dos motoristas e manter a fluidez do trânsito durante o período da obra.



