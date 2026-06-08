Natural de Arroio Grande, quem era a vítima de acidente com ônibus na freeway

Mulher estava entre os 13 ocupantes do ônibus da empresa Expresso Nordeste, que seguia de Curitiba, no Paraná, para Porto Alegre. Divulgação / Arquivo pessoal

A vítima fatal do acidente envolvendo um ônibus na freeway, em Glorinha, na noite de sábado (6), foi identificada como Cleuci Isabel Melo Brum, de 69 anos. Conhecida pelos amigos como Bel, ela era natural de Arroio Grande e mantinha fortes vínculos com o sul do Estado, onde parte da família ainda reside.

GZH conversou com familiares e conhecidos de Bel, que preferiram não se identificar. Entre as lembranças compartilhadas, estão o jeito alegre, a facilidade para fazer amizades e a forte ligação com a família.

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A mulher estava entre os 13 ocupantes do ônibus da empresa Expresso Nordeste, que seguia de Curitiba, no Paraná, para Porto Alegre. O veículo saiu da pista e tombou por volta das 22h20min, na altura do quilômetro 42 da BR-290.

Ela foi a única vítima fatal do acidente. Outras 11 pessoas ficaram feridas e uma saiu ilesa.

Ligação com a Zona Sul

Natural de Arroio Grande, Bel construiu parte de sua trajetória profissional em Pelotas, onde trabalhou por mais de 20 anos no extinto jornal Diário Popular. Nos últimos anos, morava em Santa Catarina, mas seguia mantendo contato frequente com familiares e amigos da região.

Segundo pessoas próximas, ouvidas pela reportagem, ela era presença constante em encontros familiares e valorizava os momentos ao lado dos filhos, netos e amigos.

A notícia da morte provocou comoção entre familiares, ex-colegas de trabalho e pessoas que conviveram com ela ao longo da vida.

Velório e despedida

O corpo de Cleuci está sendo velado nesta segunda-feira (8) no Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre.

O sepultamento está marcado para às 14h.

Ela deixa dois filhos, netos, familiares e amigos.

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Relembre o acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transportava 13 pessoas quando saiu da pista e tombou na freeway, em Glorinha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, atingiu a defensa metálica e percorreu cerca de 100 metros junto à estrutura antes de o veículo tombar.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.