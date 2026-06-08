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Notícia

Natural de Arroio Grande, quem era a vítima de acidente com ônibus na freeway

Cleuci Isabel Melo Brum, de 69 anos, estava em veículo que tombou na BR-290, em Glorinha; familiares e amigos destacam sua ligação com a Zona Sul

Frederico Feijó

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