Motorista morre após sofrer mal súbito e colidir veículo contra muro na RS-734, em Rio Grande

Um homem de 72 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia e colidir o veículo contra um muro às margens da RS-734, no Senandes, em Rio Grande.

O acidente ocorreu durante a madrugada de terça-feira (3), no km 10 da rodovia. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o idoso conduzia uma Ford Ecosport, com placas de Rio Grande, quando perdeu o controle da direção e atingiu a estrutura localizada ao lado da pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os socorristas constataram que o motorista havia sofrido um mal súbito e já estava sem vida.

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