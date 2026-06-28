Motorista é preso por embriaguez com quase o dobro do limite de álcool no sangue

Além da multa pela infração, ele deve responder também pelo crime de embriaguez ao volante. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na BR-153 em Bagé, na Campanha, por embriaguez ao volante na manhã deste domingo (28).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o teste do bafômetro resultou em valor de 0,58 mg/L, quase o dobro do limite para a caracterização do crime de embriaguez ao volante. O motorista foi encaminhado à Polícia Civil.

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