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Motorista é preso por embriaguez com quase o dobro do limite de álcool no sangue

Teste de bafômetro apontou 0,58 mg/L; homem de 44 anos foi abordado na BR-153 neste domingo

Gabriel Veríssimo

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