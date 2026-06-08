Motorista de Pelotas morre após caminhão tombar na BR-116, em Barra do Ribeiro

Veículo tinha placas de Pelotas. Divulgação / PRF

Um caminhoneiro de 66 anos, natural de Pelotas, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (8) na BR-116, em Barra do Ribeiro. O sinistro ocorreu por volta das 5h30min, no quilômetro 335 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que tinha placas de Pelotas, trafegava no sentido interior-Capital quando saiu da pista e tombou. O motorista, que não teve a identidade divulgada e viajava sozinho, morreu no local.

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Apesar do acidente, o trânsito no trecho flui normalmente, sem bloqueios em nenhum dos sentidos. Até o início da manhã, a ocorrência seguia em atendimento pela PRF.



