Motorista de Pelotas morre após caminhão tombar na BR-116, em Barra do Ribeiro

Um caminhoneiro de 66 anos, natural de Pelotas, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (8) na BR-116, em Barra do Ribeiro. O sinistro ocorreu por volta das 5h30min, no quilômetro 335 da rodovia.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que tinha placas de Pelotas, trafegava no sentido interior-Capital quando saiu da pista e tombou. O motorista, que não teve a identidade divulgada e viajava sozinho, morreu no local.
Apesar do acidente, o trânsito no trecho flui normalmente, sem bloqueios em nenhum dos sentidos. Até o início da manhã, a ocorrência seguia em atendimento pela PRF.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.