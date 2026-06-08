Trânsito

Trânsito
Notícia

Motorista de Pelotas morre após caminhão tombar na BR-116, em Barra do Ribeiro

Veículo saiu da pista no quilômetro 335 da rodovia; condutor estava sozinho e morreu no local

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS