Motociclista é preso em flagrante por homicídio culposo após acidente com morte em Pelotas

Um motociclista de 47 anos foi preso em flagrante por homicídio culposo na manhã de sábado (27), em Pelotas, após um acidente de trânsito com morte. Segundo a ocorrência policial, o condutor foi preso por apresentar sinais de embriaguez.

A colisão aconteceu por volta das 5h30min na Avenida Engenheiro Ildefonso Simões Lopes e envolveu duas motocicletas. A vítima, de 29 anos, foi identificada como Luiz Felipe Almeida.

Os dois envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Pelotas (PS) logo após o acidente, mas Almeida não resistiu aos ferimentos. O médico que atendeu os condutores confirmou à Brigada Militar que outro condutor apresentava sinais claros de embriaguez.

O homem de 47 anos seguiu internado no PS sob custódia policial para receber os atendimentos médicos necessários e, por esse motivo, não prestou depoimento formal à Polícia Civil.