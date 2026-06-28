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Motociclista é preso em flagrante por homicídio culposo após acidente com morte em Pelotas

Segundo a polícia, o homem de 47 anos apresentava sinais claros de embriaguez; a vítima foi identificada como Luiz Felipe Almeida

Gabriel Veríssimo

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