Motociclista de 26 anos morre em acidente na Avenida 25 de Julho, em Pelotas

Motociclista morreu no local, por volta das 7h desta segunda-feira Douglas Dutra / Agência RBS

Um motociclista de 26 anos morreu em um acidente de trânsito registrado por volta das 7h desta segunda-feira (22) na Avenida 25 de Julho, em Pelotas.

De acordo com informações apuradas no local, a colisão envolveu uma motocicleta, um Fiat Palio e um caminhão que não permaneceu na cena. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito ainda no ponto do acidente.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Em um trecho, o trânsito está em meia pista e com orientações de agentes de trânsito.

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O motociclista não teve a identidade divulgada até o momento. O motorista do Palio permaneceu no local acompanhando o atendimento.

A área foi isolada para a realização da perícia pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente.



