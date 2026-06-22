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Motociclista de 26 anos morre em acidente na Avenida 25 de Julho, em Pelotas

Colisão envolveu moto, um carro e um caminhão que deixou o local antes da chegada das equipes de atendimento

Douglas Dutra

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