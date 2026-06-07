Incêndio atinge carreta carregada com soja na BR-392, em Rio Grande

Caso foi registrado na altura do quilômetro 47 da rodovia. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma carreta carregada com soja na madrugada deste domingo (7) na BR-392, em Rio Grande. A ocorrência foi registrada por volta das 5h12min, na altura do quilômetro 47 da rodovia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na parte traseira do veículo, provocando a queima parcial da carreta e de parte da carga de soja transportada.

O combate ao fogo foi realizado por uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Pelotas, acionada devido à proximidade com o local da ocorrência.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registro de feridos.

O 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3º BBM), de Rio Grande, divulgou imagens da ocorrência nas redes sociais. As fotografias mostram os danos concentrados na parte traseira da carreta e a atuação das equipes durante o combate às chamas.