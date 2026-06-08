Horários de ônibus serão alterados em Pelotas durante estreia do Brasil na Copa do Mundo

Concessionárias irão reforçar as linhas com maior movimento no período entre 18h e 19h, especialmente no sentido Centro-bairros. Tobias Bernardo / Secom / Prefeitura de Pelotas

Os usuários do transporte coletivo de Pelotas devem ficar atentos às mudanças na operação dos ônibus durante a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, no próximo sábado (13). A partida contra o Marrocos está marcada para as 19h, e a circulação do transporte urbano terá alterações a partir das 18h.

Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), as empresas concessionárias irão reforçar as linhas com maior movimento no período entre 18h e 19h, especialmente no sentido Centro-bairros, para atender passageiros que pretendem assistir ao jogo em casa ou em encontros com familiares e amigos.

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Durante a partida, entre 19h e 20h50min, a frequência dos ônibus será reduzida. A previsão é de que os veículos circulem em intervalos de aproximadamente 30 minutos.

Os horários normais serão retomados após o encerramento da partida.

De acordo com a prefeitura, as alterações valem apenas para o transporte urbano. As linhas que atendem a zona rural não terão mudanças na operação.

Ajustes semelhantes poderão ocorrer durante os próximos jogos da Seleção Brasileira na competição. Os horários atualizados estarão disponíveis no sistema de consulta do transporte coletivo do município.

Estreia na Copa

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Marrocos pelo Grupo C. A competição é disputada em Estados Unidos, Canadá e México e marca a primeira edição com a participação de 48 seleções.

O Brasil busca o hexacampeonato mundial. A Seleção conquistou seus títulos em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.



