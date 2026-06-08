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Horários de ônibus serão alterados em Pelotas durante estreia do Brasil na Copa do Mundo

Mudanças começam às 18h de sábado (13); linhas com maior demanda terão reforço antes da partida contra o Marrocos

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