Homem morre em colisão frontal entre moto e carro na BR-471, em Rio Grande

Vítima foi identificada como Luciano dos Santos Cavalheiro, natural de Arroio Grande. Joanna Manhago / Agência RBS

Um motociclista de 35 anos morreu em uma colisão frontal registrada na manhã desta segunda-feira (22) na BR-471, em Rio Grande. O acidente ocorreu no km 460 da rodovia, nas proximidades da Vila da Quinta.

A vítima foi identificada como Luciano dos Santos Cavalheiro, natural de Arroio Grande. Ele conduzia uma motocicleta no sentido Rio Grande–Santa Vitória do Palmar, quando foi atingido por uma Fiat Strada que trafegava no sentido contrário.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as evidências levantadas no local indicam que o automóvel invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta.

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Segundo relato prestado pelo motorista aos policiais, a chuva intensa dificultava a visibilidade no momento do acidente. Conforme a PRF, o condutor informou que olhou para o painel do veículo para verificar a velocidade por receio dos controladores eletrônicos da rodovia e, ao voltar a atenção para a pista, já não conseguiu evitar a colisão.

O motorista da Fiat Strada foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. O veículo também estava com a documentação regular.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. Joanna Manhago / Agência RBS

Moto apresentava irregularidades

Durante a análise da ocorrência, a PRF constatou que a motocicleta apresentava adulteração nos sinais identificadores.

Segundo os policiais, a placa instalada no veículo não pertencia à motocicleta e havia sido alterada a partir da identificação de outro veículo. Além disso, o último licenciamento registrado era de 2010, o que impediria sua circulação regular.

As irregularidades serão apuradas em procedimento específico e não alteram a dinâmica inicial do acidente apontada pela polícia. Em razão da chuva e da pista molhada, não foi possível determinar a velocidade dos veículos, já que não ficaram marcas de frenagem no asfalto.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. O trânsito apresenta lentidão no trecho ao longo desta manhã.



