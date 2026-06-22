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Homem morre em colisão frontal entre moto e carro na BR-471, em Rio Grande

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (22), próximo à Vila da Quinta; vítima tinha 35 anos e era natural de Arroio Grande

Joanna Manhago

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