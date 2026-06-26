Homem morre atropelado na BR-392, em Rio Grande

Um homem de 33 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-392, em Rio Grande, no sul do Estado. O acidente ocorreu por volta da 00h30min desta sexta-feira (26).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão envolvido no acidente foi emplacado em Pouso Redondo (SC). O atropelamento ocorreu no km 6 da rodovia.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. Até as 3h, o trânsito no trecho operou no sistema pare e siga.