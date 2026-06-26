Engarrafamento na BR-392 supera três quilômetros entre Pelotas e Rio Grande; veja vídeo 

O bloqueio total da BR-392, entre Pelotas e Rio Grande, já provoca um engarrafamento superior a três quilômetros na manhã desta sexta-feira (26). A interrupção ocorre no quilômetro 58 da rodovia, no sentido Rio Grande, para a retirada de um caminhão que tombou na última quarta-feira (24).

Imagens aéreas registradas pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram a longa fila de veículos formada no trecho, que segue com o trânsito completamente interrompido.

A operação de remoção mobiliza três guindastes, utilizados para retirar o veículo de carga da pista. Segundo a PRF, a previsão é de que o tráfego seja liberado no início da tarde, mas o horário poderá sofrer alterações conforme o andamento dos trabalhos.

Enquanto a remoção não é concluída, motoristas que seguem de Pelotas em direção a Rio Grande enfrentam lentidão e longos períodos de espera.

Orientação é evitar o trecho