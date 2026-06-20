Emissão de CNHs cresce 35% em Pelotas após mudanças nas regras para novos motoristas

Município aparece entre as cidades gaúchas com maior crescimento na procura pelo documento, somando 2.429 habilitações em 2026. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O número de pessoas em busca da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceu em Pelotas nos primeiros meses de 2026. Dados do Detran-RS apontam que a emissão de novas habilitações aumentou cerca de 35% entre janeiro e maio, na comparação com o mesmo período do ano passado

O município aparece entre as cidades gaúchas com maior crescimento na procura pelo documento, somando 2.429 habilitações em 2026 — no mesmo período, ano passado, foram 1.564. Segundo o Detran, um dos fatores que ajudam a explicar o aumento é a entrada em vigor do programa CNH do Brasil, que passou a valer no Rio Grande do Sul em janeiro e trouxe mudanças nas exigências para obtenção da primeira habilitação.

Entre as alterações, está o fim da obrigatoriedade de uma carga horária mínima para o curso teórico presencial. Parte dos estudos pode ser realizada por meio do aplicativo do programa. Também houve redução na quantidade mínima de aulas práticas exigidas e a possibilidade de contratação de instrutores autônomos.

Apesar das mudanças, o candidato ainda precisa comparecer a um Centro de Formação de Condutores (CFC) para iniciar o processo e realizar as provas.

— O candidato que quer fazer a primeira habilitação ainda necessita vir ao CFC com seu documento de identidade para abrir o processo. Depois, realiza a prova teórica, agenda as aulas práticas e faz o exame prático. O processo continua praticamente o mesmo, o que mudou foi a exigência da carga horária mínima — explica Samuel Krause, diretor de ensino do CFC União.

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Crescimento acima da média

Segundo Krause, a procura pelo serviço aumentou de forma significativa na unidade.

— Tivemos um aumento de cerca de 150% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. A flexibilização da parte teórica deixou o processo mais rápido e mais acessível para muitas pessoas — afirma.

As categorias mais procuradas seguem sendo as de primeira habilitação, especialmente A e B, destinadas a motocicletas e automóveis.

— As categorias A e B continuam liderando a procura justamente por causa dessa flexibilidade. Mas também percebemos aumento na busca por categorias profissionais — destaca.

Outra mudança que tem atraído candidatos é a possibilidade de realizar as aulas e o exame prático em veículos com câmbio automático, opção autorizada por resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

— Isso facilita o aprendizado e acompanha uma tendência do mercado. Muitas pessoas que não tinham perspectiva de tirar a CNH passaram a considerar essa possibilidade — diz.

De acordo com o diretor, a redução das exigências também encurtou o tempo necessário para concluir o processo.

— Hoje o aluno consegue finalizar a habilitação em cerca de um mês. Antes, muitas vezes o processo levava até três meses — afirma.

A expectativa do setor é observar se o aumento na procura será mantido ao longo do segundo semestre, período que tradicionalmente registra maior movimento nos CFCs.



