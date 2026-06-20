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Emissão de CNHs cresce 35% em Pelotas após mudanças nas regras para novos motoristas

Município está entre os que registraram maior aumento na procura pela primeira habilitação; flexibilização do processo e redução de custos estão entre os fatores apontados

Tamires Brum

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