Condutora morre em acidente entre carro e caminhão na BR-153, em Hulha Negra

Uma mulher de 70 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (15) na BR-153, em Hulha Negra, na Campanha gaúcha.
A colisão frontal ocorreu por volta das 7h30min, no quilômetro 621 da rodovia, próximo ao entroncamento das BRs-153 e 293. O acidente envolveu uma Renault Duster, com placas de Bagé, e um caminhão VW 11.180 DRC 4X2, emplacado em Santa Cruz do Sul.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora da Duster morreu no local em decorrência da gravidade dos ferimentos. A vítima era moradora de Bagé.
O caminhão era ocupado apenas pelo motorista, que não ficou ferido.
Equipes da PRF atenderam a ocorrência, orientaram o trânsito e realizaram o levantamento de informações para a elaboração do laudo pericial. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio no atendimento.
As causas do acidente serão investigadas.
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