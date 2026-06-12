Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na BR-471, em Santa Vitória do Palmar

Um homem de 41 anos, natural de Canguçu, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (12) na BR-471, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado.
A colisão frontal ocorreu no quilômetro 652 da rodovia e envolveu um Ford Fiesta, com placas de Santa Vitória do Palmar, e um caminhão emplacado em Salvador (BA).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal estava no automóvel. O homem, que não teve a identidade divulgada, morreu no local.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ainda segundo a PRF, não foram constatados indícios de consumo de álcool por parte do condutor do veículo de carga.
Em razão do acidente, a pista permaneceu bloqueada para o atendimento da ocorrência e a realização da perícia. As circunstâncias da colisão serão investigadas.
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