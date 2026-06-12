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Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na BR-471, em Santa Vitória do Palmar

Vítima era um homem de 41 anos, natural de Canguçu; acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (12)

Laura Cosme

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