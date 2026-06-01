Carro tomba em valeta da Avenida Juscelino Kubitschek, em Pelotas

Citroën C3 ficou virado às margens da pista. Gabriel Belfagger / RBS TV

Um automóvel ficou tombado na valeta do canteiro central da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Pelotas, após uma batida seguida de capotamento registrada durante a madrugada desta segunda-feira (1º).

O veículo, um Citroën C3, ficou virado às margens da pista, próximo a uma passagem de pedestres.

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Segundo relatos de moradores, o carro seguia no sentido Porto quando teria atingido a estrutura metálica de proteção de uma ponte usada para travessia de pedestres. Com o impacto, o veículo capotou e parou tombado dentro da valeta do canteiro central.

Automóvel atingiu estrutura metálica de proteção de uma ponte usada para travessia de pedestres. Gabriel Belfagger / RBS TV

A Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas (STT) informou que tomou conhecimento da ocorrência pela manhã. O órgão registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com a proprietária do automóvel para providenciar a retirada do veículo e apurar possíveis danos causados à estrutura pública.

Não há informações sobre feridos.



