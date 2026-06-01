Carro tomba em valeta da Avenida Juscelino Kubitschek, em Pelotas

Um automóvel ficou tombado na valeta do canteiro central da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Pelotas, após uma batida seguida de capotamento registrada durante a madrugada desta segunda-feira (1º).
O veículo, um Citroën C3, ficou virado às margens da pista, próximo a uma passagem de pedestres.
Segundo relatos de moradores, o carro seguia no sentido Porto quando teria atingido a estrutura metálica de proteção de uma ponte usada para travessia de pedestres. Com o impacto, o veículo capotou e parou tombado dentro da valeta do canteiro central.
A Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas (STT) informou que tomou conhecimento da ocorrência pela manhã. O órgão registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com a proprietária do automóvel para providenciar a retirada do veículo e apurar possíveis danos causados à estrutura pública.
Não há informações sobre feridos.
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