Caminhão tombado causa bloqueio na BR-392 entre Pelotas e Rio Grande na manhã desta sexta-feira

Caminhão tombou na pista na quarta-feira. Divulgação / PRF

Um bloqueio total no quilômetro 58 da BR-392, no sentido Rio Grande, após a ponte de Pelotas, causa lentidão e fila de veículos na manhã desta sexta-feira (26).

A interrupção ocorre para a retirada de um caminhão que tombou na quarta-feira (24) no trecho. No momento, o tráfego está completamente bloqueado no sentido Rio Grande.

Segundo informações, a previsão é de liberação da pista em cerca de uma hora, por volta das 11h45min, com possibilidade de alteração no horário conforme o andamento do trabalho de remoção. O trecho registra fila de aproximadamente dois a três quilômetros.