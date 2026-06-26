Trânsito

Pista bloqueada
Notícia

Caminhão tombado causa bloqueio na BR-392 entre Pelotas e Rio Grande na manhã desta sexta-feira

Bloqueio ocorre no km 58, após a ponte de Pelotas; trânsito deve ser liberado até o fim da manhã

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS