Caminhão carregado com carnes tomba e bloqueia parcialmente a BR-392 em Pelotas

Veículo saiu carregado de Santa Cruz do Sul. Gabriel De Bem / RBS TV

Um caminhão-baú carregado com carnes tombou na manhã desta terça-feira (30) na BR-392, em Pelotas. O acidente aconteceu por volta das 7h, no quilômetro 89 da rodovia, na localidade da Cascata.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão transportava carnes de um frigorífico e havia saído de Santa Cruz do Sul. O motorista relatou que perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista e tombasse.

O condutor sofreu apenas um ferimento leve em uma das mãos e passa bem.

Com o tombamento, o caminhão ficou atravessado, bloqueando parcialmente a pista. Até a chegada das equipes de atendimento, motoristas que passavam pelo trecho auxiliaram na organização do fluxo de veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7h20min, o trânsito já fluía normalmente.

Não há previsão para a retirada do caminhão do acostamento. Motoristas que trafegam pelo trecho devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção.



