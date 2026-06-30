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Caminhão carregado com carnes tomba e bloqueia parcialmente a BR-392 em Pelotas

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, no km 89 da rodovia; motorista sofreu ferimentos leves

Joanna Manhago

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