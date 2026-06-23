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Brasil x Escócia: veja como ficam os horários dos ônibus em Pelotas nesta quarta-feira

Transporte coletivo contará com reforço em linhas urbanas antes da partida contra a Escócia; viagens da linha Bachini serão suspensas à noite

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