Brasil x Escócia: veja como ficam os horários dos ônibus em Pelotas nesta quarta-feira

Durante o confronto, a circulação dos veículos será reduzida. Tobias Bernardo / Secom / Prefeitura de Pelotas

Os horários do transporte coletivo urbano e rural de Pelotas terão alterações nesta quarta-feira (24) em razão da partida entre Brasil e Escócia, pela Copa do Mundo de 2026, marcada para as 19h (horário de Brasília).

De acordo com a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), haverá reforço nas linhas urbanas de maior demanda no sentido Centro-bairro cerca de uma hora antes do início do jogo. A medida busca atender passageiros que pretendem se deslocar para acompanhar a partida.

Durante o confronto, a circulação dos ônibus será reduzida. A previsão é de que os veículos operem com intervalos aproximados de 30 minutos entre as viagens.

Na zona rural, a linha Bachini terá duas viagens suspensas na noite de quarta-feira. Não serão realizados os horários das 21h45min, no sentido Colônia-Pelotas, e das 23h, no sentido Pelotas-Colônia.

As alterações também impactam a rotina acadêmica da cidade. Em razão da partida da Seleção Brasileira, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) cancelou as aulas do turno da noite.

Como vai funcionar o serviço?

Antes do jogo (a partir das 18h): Reforço nas principais linhas urbanas no sentido Centro-bairro.

Reforço nas principais linhas urbanas no sentido Centro-bairro. Durante a partida (19h às 21h): Redução da frequência dos ônibus, que circularão com intervalos de aproximadamente 30 minutos.

Redução da frequência dos ônibus, que circularão com intervalos de aproximadamente 30 minutos. Após o jogo: A STT projeta a normalização gradativa do fluxo em todas as linhas.



